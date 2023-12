É com pesar que comunicamos o falecimento do senhor Leandro Rogério Pasqualotto, carinhosamente conhecido por “Alemão”. Cosmorama está profundamente consternada pela perda irreparável do senhor Leandro Rogério Pasqualotto, aos 46 anos de idade, casado com a senhora Elisangela Baracioli Pasqualotto

O seu corpo foi velado no Velório Municipal de Cosmorama e o sepultamento ocorreu às 14:00 no Cemitério Municipal de Cosmorama. Que sua memória perdure como um tributo à sua vida significativa. Cosmorama Já.