Cultura: Fliv é novamente indicado ao Prêmio Governador do Estado de São Paulo 2023

Neste ano, Festival concorre na categoria “Iniciativas Culturais – Terceiro Setor”

O Fliv (Festival Literário de Votuporanga) mais uma vez foi indicado ao Prêmio Governador do Estado de São Paulo de 2023, honraria no campo da cultura e das artes que reconhece e homenageia profissionais do setor criativo. Os vencedores deste ano serão conhecidos no dia 12 de dezembro, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Em 2021, o festival votuporanguense também foi indicado e saiu vitorioso na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

Nesta edição, o Fliv concorre na categoria “Iniciativas Culturais – Terceiro Setor” junto com a 21ª Edição da Feira Preta, Orquestra de Heliópolis (Instituto Baccarelli), Diversos 22 (Sesc) e os autores de um artigo da revista Observatório Itaú Cultural sobre a economia da cultura e as indústrias criativas.

Na ocasião, o projeto vencedor receberá o prêmio de R$35,5 mil. Ao todo, o evento conta com 12 categorias, entre elas: Arte para crianças, Artes Visuais, Circo, Teatro, Museus e centros culturais, Valorização do patrimônio cultural, Audiovisual, Incentivo à leitura, Dança, Música, Iniciativas Culturais – Terceiro Setor, Iniciativas culturais – Setor Público e Instituição Cultural, com cinco finalistas, cada, o que soma um montante de R$426 mil em premiação.

“Termos o nosso Festival Literário de Votuporanga como um dos finalistas do Prêmio Governador do Estado de São Paulo 2023 certamente já é uma conquista a ser comemorada. O FLIV vem crescendo a cada ano e mostrando que a nossa cidade tem potencial para realizar eventos de todos os portes e formatos com infraestrutura adequada para cada situação e suporte das demais áreas de apoio”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

O Festival

Realizada desde 2006, a tradicional Feira do Livro de Votuporanga deu espaço, em 2011, ao Fliv – Festival Literário de Votuporanga, um dos maiores eventos multiculturais do país, que reúne diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura.

A missão do Fliv é a de promover o hábito da leitura, incentivando-o junto à população, desde a infância, por meio de iniciativas que democratizem o acesso aos livros e ao conhecimento.

O festival tem em sua programação, além de bate-papos com grandes nomes da literatura nacional, sessões de contação de histórias, espetáculos musicais, apresentações teatrais e de dança, oficinas, workshops, brincadeiras digitais e games e espaços voltados para exposição e venda de livros.

Ao longo de suas edições, o Fliv registrou um público de mais de 500 mil visitantes. O receptivo do Festival já registrou visitantes de quatro países (Argentina, Bolívia, França e Chile) e de várias partes do Brasil, vindos de 83 cidades de 11 estados diferentes.