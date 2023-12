Cidades da região realizam últimos eventos solidários de 2023 em prol do Hospital de Base

Parceiros do Hospital de Base (HB) nas cidades de Urânia, São Francisco, Ibirá e Paranapuã promovem eventos solidários, neste final de semana, para arrecadar recursos e ajudar a melhorar o atendimento médico no complexo hospitalar da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme).

As ações encerram a programação de eventos solidários em prol do 2º maior hospital-escola do país em produção SUS, ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. O HB conta com corpo clínico altamente qualificado e médicos reconhecidos nacionalmente, além de se destacar pela alta tecnologia que oferece aos pacientes, dos quais, mais de 85% são do SUS.

Em Urânia, os voluntários organizam a 1ª Quermesse em Prol do HB e da Santa Casa da cidade. A festa será neste sábado (9), a partir das 19h30, no Barracão da Prefeitura, com praça de alimentação completa. Um dos destaques do evento é o Show de Prêmios, com o sorteio de uma moto Honda Elite 125, zero quilômetro. Também no sábado (9), a partir das 19h, haverá festa solidária na Praça Alcides do Amaral Mendonça, na cidade de São Francisco.

No domingo, os parceiros de Ibirá promovem o 7º Almoço e Leilão de Gado em Prol do HB, a partir das 12h, no Agro Leilões Ibirá. Os convites individuais custam R$ 70. Já em Paranapuã, os parceiros realizam o 3º Almoço e Leilão de Gado em Prol do HB. A festa será a partir das 11h, no Salão da Igreja. Os convites custam R$ 20, com direito a feijão gordo, arroz branco, carne de panela com batata e farofa.

O HB é referência para mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, destaca a importância dos eventos solidários em prol da instituição. “Todos os eventos realizados pelos nossos parceiros, como leilões de gado, jantares, costeladas, pedaladas, rifas ou shows de prêmios são excelentes formas de arrecadar fundos e contribuir com a qualidade do serviço de saúde. É uma ótima maneira de ajudar aqueles que precisam. É fazer o bem sem ver a quem”, destaca. “A rede de voluntariado é muito importante porque proporciona momentos de diversão para as famílias, ajuda financeiramente o HB e, principalmente, contribui com toda a sociedade que utiliza o serviço público de saúde”, observa.

Serviço:

Urânia – 1ª Quermesse em Prol do HB

Data: Sábado (9), a partir das 19h30

Local: Barracão da Prefeitura de Urânia

Informações: (17) 3634-1299

São Francisco – Show de Prêmios em Prol do HB

Data: Sábado (9), a partir das 19h

Local: Praça Alcides do Amaral Mendonça

Informações: (17) 99622-4770 / 99648-9058 / 99777-2274

Ibirá – 7º Almoço e Leilão de Gado em Prol do HB

Data: Domingo (10), a partir das 12h

Local: Agro Leilões Ibirá

Informações: 98204-6662 / 98115-2502 / 98127-7209

Paranapuã – 3º Almoço e Leilão de Gado em Prol do HB

Data: Domingo (10), a partir das 11h

Local: Salão da Igreja

Informações: (17) 99763-0697 / 99706-9527

Legenda da foto: Dr. Antônio Soares, diretor do HCM, Dra. Amália Tieco, diretora do HB, e Rafael Albiero, gerente administrativo das Alianças Estratégicas da Funfarme