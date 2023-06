O chefe do Executivo pediu o auxílio dos moradores na fiscalização e denúncia diante do aumento nos registros desse tipo de caso furto de fios e cabos de energias em praças e outros espaços públicos.

O prefeito Jorge Seba (PSDB) aproveitou seu programa semanal na Rádio Cidade FM, segunda-feira (29), para fazer um apelo à população contra a depredação de bens e patrimônios públicos. O chefe do Executivo pediu o auxílio dos moradores na fiscalização e denúncia diante do aumento nos registros desse tipo de caso em vários bairros de Votuporanga.

Segundo o prefeito, o maior problema tem sido com o furto de fios e cabos de energias em praças e outros espaços públicos como as Areninhas Esportivas. Além do prejuízo financeiro aos cofres públicos municipais, a ação criminosa traz uma série de transtornos à própria comunidade, já que, diante dos processos burocráticos de licitação e compra, há uma certa demora para repor os equipamentos furtados.