DER publica concorrência para recuperação da Rodovia Percy Waldir Semeghini

O DER – Departamento de Estradas de Rodagem – cumpriu a promessa de publicar no início de agosto o edital de concorrência para serviços de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal da rodovia SP 543 (Rodovia Percy Waldir Semeghini), do km 553+930 ao km 607+325, com extensão de 53,395 km, nos municípios de Fernandópolis, Guarani D’Oeste e Ouroeste.

A Rodovia Percy Waldir Semeghini foi incluída no pacote de obras rodoviárias do governo do Estado e integra o edital de concorrência 220/2021- lote 24, que prevê investimento de R$ 54.216.592,01.

A concorrência no modelo menor preço já tem datas para entrega dos envelopes com as propostas das empreiteiras: 2 de setembro. A abertura dos envelopes está marcada para o dia 10 de setembro (lotes 1 ao 11), dia 14 (lotes 12 a 23) e dia 15 (lotes 24 e 35) a partir das 10 horas.

TVC