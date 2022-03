Prefeito Jorge Seba baixa Decreto e dispensa o uso de máscara facial em ambientes abertos em Votuporanga

O prefeito de Votuporanga Jorge Seba acompanhou o Decreto Estadual que dispensa o uso de máscara facial em ambientes abertos e liberou o uso da proteção também no município.

O Decreto número 14.349 de 10 de março, dispensa o uso de máscara facial em ambiente abertos no âmbito do município. O uso da máscara continua obrigatório em locais fechados, dispensando o uso apenas em espaços abertos, como praças, ruas e parques.

Leia o DECRETO:

DECRETO Nº 14 349 de 10 de março de 2022

(Dispensa o uso de máscara facial

em ambiente abertos no âmbito

do Município de Votuporanga)

JORGE AUGUSTO SEBA, Prefeito do Município de

Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas

atribuições legais;

Considerando a edição do Decreto Estadual nº 66.554,

de 09 de março de 2022;

DECRETA

Art. 1º. Nos termos do Decreto Estadual nº 66.554, de

09 de março de 2022, fica dispensada a obrigatoriedade do

uso de máscara facial em ambientes abertos, nos espaços

de acesso ao público, localizados no Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.

Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 10 de

março de 2022.

Jorge Augusto Seba