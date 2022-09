Empresário João Lamon comemora aniversário com doações para Santa Casa de Votuporanga

Ao invés de presentes, seus convidados puderam colaborar com a Santa Casa, única Instituição que atende o SUS na cidade

Celebrar nova idade com saúde e solidariedade. Assim é João Constante Lamon, grande parceiro da Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) do município.

João Lamon comemorou aniversário no último dia 24 de setembro e, ao invés de presentes, solicitou doações para a Instituição votuporanguense. O convite para a festa sugeriu alimentos não-perecíveis. “Escolhemos a Santa Casa para receber a contribuição, porque sabemos que a demanda de pacientes é muito grande e que esse auxílio seria bem-vindo”, contou.

Com a ação, ele arrecadou mais de 400 quilos de mantimentos como arroz, feijão, macarrão, leite e óleo. Todos os itens foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

Rosemir Lopes (conhecido como Milão), do setor de Captação de Recursos, destacou a parceria de Lamon com a Instituição. “Ele nos ajudou em diversas ocasiões, principalmente com doações para os leilões de gado”, disse.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a campanha. “Foi uma ação excepcional, que arrecadou alimentos considerados de primeira necessidade. Com a iniciativa de João Lamon, iremos suprir nossa demanda nutricional em alguns dias e, assim, podemos realocar os recursos que usaríamos nesta área para outros itens assistenciais. Em nome de nossos pacientes, nosso muito obrigado”, finalizou.

