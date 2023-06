Recapeamento chega à Avenida da Saudade e Rua Nivaldo Hernandes

Neste sábado (24/6) e domingo (25/6), a melhoria chega às Ruas Nivaldo Hernandes, João Demétrio, Maranhão e Avenida da Saudade

A obra de recapeamento do Programa Asfalto Novo da Prefeitura de Votuporanga avança, a cada dia, rumo aos mil quarteirões. Neste sábado (24/6) e domingo (25/6), a melhoria chega às Ruas Nivaldo Hernandes, João Demétrio, Maranhão e Avenida da Saudade, que será recapeada integralmente, desde o cruzamento com a Rua Minas Gerais até o encontro com a Rua Germano Robach.

Antes do recape, as Ruas Nivaldo Hernandes, João Demétrio e o trecho da Av. da Saudade que passa em frente ao Cemitério Municipal foram contemplados também com outra importante obra antienchente executada pela Prefeitura e Saev Ambiental. Foram investidos mais de R$ 846 mil em tubulações para solucionar os problemas de enchentes, sendo parte do recurso aprovado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e conquistado por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari. Agora, o novo sistema de drenagem escoa a água para uma rede já existente, apropriada e com capacidade para comportar maior índice pluviométrico.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, destaca a importância desta obra concluída e as ruas recapeadas. “São obras importantes que vão beneficiar toda a população de Votuporanga e, principalmente, os moradores do Parque Friozi”.

Programa Asfalto Novo

Até o momento, mais de 700 quarteirões receberam a nova malha viária pelo maior programa de recapeamento de Votuporanga. São mais de R$ 45 milhões de investimento com recursos dos Governos Estadual e Federal e também da Prefeitura.