Idoso cai em poço com mais de 10 metros de profundidade

Um idoso foi resgatado após cair dentro de um poço com mais de dez metros de profundidade em uma área rural de Ilha Solteira (SP), na segunda-feira (2).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu após a vítima subir na tampa do poço com água, que cedeu. A corporação foi acionada e a vítima foi retirada do local após cerca de duas horas de trabalho.

Devido aos ferimentos, o idoso foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade.