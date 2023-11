Prefeitura de Votuporanga oferece oportunidades a novos bolsistas no Projeto Votuporanga em Ação

Hoje, 31 de outubro, a Prefeitura de Votuporanga deu as boas-vindas a 20 novos bolsistas que agora fazem parte da equipe do Projeto Votuporanga em Ação. Os bolsistas atuarão em diversas áreas, prestando serviços em escolas, praças, entidades e repartições públicas.

O Prefeito Jorge Seba expressou seu otimismo com a expansão do projeto: “Estamos comprometidos em oferecer oportunidades e renda para aqueles que mais precisam. Essa iniciativa não só melhora o profissional, mas também contribui para o desenvolvimento de Votuporanga.”

Rose Seba, Presidente do Fundo Social de Solidariedade, também presente no evento, acrescentou: “Agradeço a todos que tornaram possível essa extensão do projeto. Juntos, estamos proporcionando dignidade e sustento para muitas famílias.”

O Secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, enfatizou a importância do Projeto: “Nossa equipe trabalha unida para oferecer oportunidades como essas. Estamos comprometidos em criar um ambiente inclusivo e com oportunidades.”

A gestora do projeto, Andressa Morais, destacou: “Esperamos que essas oportunidades façam a diferença na vida de cada bolsista e suas famílias. Estamos aqui para apoiá-los em sua jornada.”

O Projeto Votuporanga em Ação visa proporcionar oportunidades de trabalho e renda para aqueles que precisam. Todos os bolsistas receberão uma bolsa auxílio e uma cesta básica por mês para auxiliar em suas despesas familiares, garantindo o sustento de suas famílias.

Essa iniciativa faz parte dos esforços sociais da Prefeitura para melhorar e profissionalizar aqueles que necessitam de oportunidade, contribuindo para o desenvolvimento de Votuporanga.