Equipes do IFSP Votuporanga/Lar Frei Arnaldo conquistam medalhas e se classificam para a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica

As instituições cooperam desde 2015 no campo da robótica educacional visando à inclusão socioeconômica

No último sábado, 29/6, as equipes Star Bots Kids e Star Bots Votu conquistaram, respectivamente, as medalhas de bronze e prata nos níveis 1 e 2 da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), disputada em São José do Rio Preto-SP. A competição se deu na modalidade prática do tipo Robótica de Resgate, tendo mobilizado mais de 50 equipes de escolas públicas e particulares.

Além das medalhas, ficou garantida a participação das equipes na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que será disputada no dia 17 de agosto, em São Bernardo do Campo, reunindo mais de 90 equipes de todo estado. Também foi classificada a equipe Droids Bots.

O nível 1 tem as competições voltadas especificamente para o público formado por estudantes do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Já o nível 2 é para estudantes de 8º e 9º do Ensino Fundamental e todos os anos do Ensino Médio ou Técnico.

As equipes do Campus Votuporanga classificadas reuniram 11 crianças e adolescentes e foram as únicas representantes do IFSP na etapa regional realizada em São José do Rio Preto-SP. Será a 9ª vez que o IFSP Votuporanga e o Lar Frei Arnaldo participarão da etapa estadual da OBR.

Parceria histórica

Desde 2015, o IFSP Votuporanga fomenta o “Clube da Robótica Votu” na sede da entidade Lar Frei Arnaldo. Por meio de projetos de Extensão com bolsistas remunerados e voluntários, mais de 100 crianças e adolescentes em vulnerabilidade socioeconômica tiveram contato com a robótica educacional e competições locais, estaduais e nacionais. A iniciativa é liderada pela servidora técnico-administrativa Isabel Cristina Passos Motta.

Na edição de 2020 da etapa nacional da OBR, o IFSP Votuporanga e o Lar Frei Arnaldo conquistaram a medalha de ouro na modalidade prática do tipo Inovação.

Em 2023, Bel, como é conhecida pela comunidade do IFSP, recebeu o Prêmio Seymour Papert-Paulo Freire de Robótica Educacional, oferecido pelo Centro de Inovação para a Excelência em Políticas Públicas (CIEPP), em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área de robótica educacional