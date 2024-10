“Fascinante”. Essa é a palavra usada pelo astrônomo amador para descrever o último eclipse solar do ano, visível de forma parcial, em Nhandeara, interior de São Paulo. O fenômeno ocorreu na quarta-feira (2) e foi fotografado por ele próximo ao pôr-do-sol.

Essa não é a primeira vez que Renato Poltronieri contempla um eclipse solar. Apesar disso, ele revela que o evento significou mais do que uma simples observação: foi uma experiência que reacendeu a mesma emoção, como se fosse a primeira vez.

Ao g1, o astrônomo conta que não perderia a chance de registrar o último eclipse solar do ano, principalmente porque, segundo ele, o próximo ano não dará aos apaixonados pelo céu a oportunidade de observar um eclipse solar em território brasileiro (veja as fotos acima). Um momento especial e inesquecível. “Eu não tive muito tempo para me preparar, mas assim que cheguei em casa, já fui rápido e peguei minhas câmeras para registrar o momento. Para a gente que gosta é fascinante. É muito marcante, vale a pena ser observado. A emoção de ver é diferente, é contagiante”, detalha o astrônomo.

Para fazer a foto, o Renato explica que foi necessário um filtro especial, conhecido como “filtro thousand”, específico para astrofotografia, usado para bloquear os componentes azul e ultravioleta, que faz com que o sol exibido no registro fique mais amarelado e nítido.

As fotos, agora, fazem parte de mais uma página da história de amor com a astronomia, um lembrete de que a beleza dos cosmos é atemporal.

“A parte mais forte da astronomia que deve continuar, é a observacional, a olho nu ou com equipamento. Os mais novos devem continuar acreditando na ciência. Estudem o céu. O nosso futuro depende das descobertas científicas do espaço”, enfatiza Renato. Eclipse solar