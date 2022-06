Cantores locais podem se inscrever para participar da Expo Show Votuporanga

Poderão participar da Chamada pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, com currículo artístico e residência comprovada em Votuporanga de no mínimo dois anos

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo está com Chamada Pública aberta para cantores de Votuporanga interessados em se apresentarem durante a programação da Expo Show Votuporanga que será realizada entre os dias 5 e 8 de agosto no Centro de Eventos Helder Galera. O edital da Chamada foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (27/6): https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjYzNzU3

A inscrição é gratuita e feita exclusivamente de forma on-line, por meio do e-mail: editais@votuporanga.sp.gov.br no período de 27 de junho a 03 de julho de 2022. As propostas serão avaliadas pela Secretaria da Cultura e Turismo, Conselho Municipal de Políticas Culturais e Comissão Organizadora. A divulgação do resultado será até o dia 12 de julho de 2022.

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, como o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.

Além das atrações musicais, a festa também contará com uma grande praça de alimentação, além parque de diversões (Kid Play Center Park, já confirmado), expositores e boate, de forma que toda a família possa prestigiar.

A festa terá portões abertos todos os dias e tem o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal, além do patrocínio da Unifev, Net Rubi e Facchini.