Núcleo realiza formação continuada com ferramentas aplicáveis à educação

A Unifev, por meio do Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Docente (Nadd), realizou, no dia 25 de outubro, a oficina “Inteligência Artificial (IA) no Office 365” voltada aos professores da Instituição.

Os docentes responsáveis Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli e Profa. Esp. Rita de Cassia Bazalhia Rodrigues apresentaram as IAs da Microsoft (Copilot), da Google (Gemini) e do WhatsApp (Meta IA) e aplicações no Office 365. Ao término da formação, os participantes utilizaram a IA para gerar apresentações de aulas, de QRcode, dentre outras ferramentas e aplicativos.

O evento, no Laboratório III de Informática da Cidade Universitária, foi mais uma ação de relevância do Nadd, que tem como missão fomentar o aprimoramento profissional do corpo docente da Unifev, em consonância com as tendências contemporâneas da educação.