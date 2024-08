Homem encontrado morto em piscina de Mira Estrela sofreu infarto

Um infarto pode ter sido as causas na morte de um homem encontrado já imerso na piscina por amigos, durante uma confraternização ocorrida neste sábado, dia 17, em Mira Estrela, região de Fernandópolis.

Inicialmente o caso foi tratado como afogamento, mas Pedro Roseta, como era conhecido na cidade, vem de famílias de pescadores e segundo informações de conhecidos, nadava muito bem.

Os próprios amigos iniciaram imediatamente manobras de reanimação com massagem cardíaca. Ele foi levado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mira Estrela, onde os esforços de reanimação continuaram.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), incluindo a Unidade de Suporte Avançado (USA) com um médico de Fernandópolis, chegou à UBS para auxiliar no atendimento.

Ao chegarem, os profissionais encontraram a vítima ainda em parada cardíaca. Apesar de cerca de 50 minutos de tentativas de reanimação, o homem não resistiu e morrendo na unidade.

O corpo está sendo velado e o sepultamento acontece por volta das 15h00 em Mira Estrela.