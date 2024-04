Novos radares chegam às rodovias da região ainda em 2024

O governo de São Paulo está investindo R$ 202 milhões na compra de novos radares que serão instalados em 649 pontos de controle de velocidade nas rodovias administradas pelo DER. A região também será beneficiada, com a instalação de 36 radares em diversas rodovias, incluindo a Euclides da Cunha (SP-320), Percy Waldir Semeghini (SP-543), Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463) e Péricles Beline (SP-479).

Os novos radares serão mais modernos e eficientes, com diversas funções:

Controle de velocidade: a principal função dos radares é garantir que os motoristas respeitem os limites de velocidade das rodovias, contribuindo para a segurança de todos os usuários.

Contagem de veículos: os radares também podem contar o número de veículos que passam pelas rodovias, o que ajuda no planejamento de obras e na definição de políticas públicas.

Leitura automática de placas: os radares podem ler as placas dos veículos automaticamente e transmitir as informações em tempo real para uma central do DER. Isso permite a identificação de carros roubados ou furtados, por exemplo, e contribui para o combate à criminalidade.

A instalação dos novos radares está prevista para este ano. A expectativa é que aumentem a segurança nas rodovias da região e contribuam para a redução de acidentes e crimes.

Em Fernandópolis, os radares voltarão aos mesmos pontos dos anteriores:

Km 551,65 (embaixo do Viaduto José Affonso de Albuquerque na Avenida Expedicionários)

Km 556,90 (próximo ao viaduto Horácio Beata que dá acesso ao Distrito Industrial VI)

A novidade é a instalação de um novo radar na Rodovia Percy Waldir Semeghini, no km 555,10.

Os radares da Rodovia Euclides da Cunha foram retirados em janeiro de 2021 após o vencimento do contrato. Com a instalação dos novos equipamentos, a segurança nessa importante rodovia também será reforçada.

A instalação dos novos radares é parte do programa “Muralha Paulista”, que visa ampliar a segurança no estado de São Paulo. O programa também inclui a instalação de câmeras de monitoramento e a integração dos sistemas de leitura de placas com o Detecta, programa que reúne informações de diversas fontes e permite identificar carros roubados ou furtados, por exemplo.