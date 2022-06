Parceria entre Senac e CTMO anuncia novos cursos gratuitos

Mais de 100 vagas estão abertas para os cursos de Cuidador de Idoso, Bordado a Mão e Crochê básico

A parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Senac amplia ainda mais o rol de cursos gratuitos oferecidos à comunidade. Ao todo, serão ofertadas 145 vagas para os cursos de Cuidador de Idoso, Bordado a Mão e Crochê básico.

As inscrições para o curso de Cuidador de Idoso serão feitas na unidade do Senac nesta terça e quarta-feira (21 e 22/6), situada na rua Guaporé nº 3221, Bairro Nova Boa Vista. Já para os cursos Artesanais, as inscrições são realizadas a partir desta segunda-feira (20/6) nos locais onde serão ministradas as aulas, conforme descrição abaixo.

Os interessados em mais informações, podem entrar em contato o com o Senac Votuporanga pelo telefone (17) 3426-6700, e também no CTMO, pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 29.

Cuidador de Idoso

Data das inscrições: 21 e 22/6

Inscrições na Unidade do Senac – Rua Guaporé, 3221, Bairro Nova Boa Vista

Horário das inscrições: das 13h às 20h

Número de vagas: 25

Início previsto para 27/6/22

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo

Bordado a Mão

Início previsto para 20/06/22

Inscrições no local das aulas: CEM “Orozimbo Furtado Filho”, Distrito de Simonsen

Data das inscrições: no dia de início das aulas

Horário: 18h30 às 21h30

Número de vagas: 20

Idade mínima: 16 anos

Bordado a Mão

Início previsto para 21/06/22

Inscrições no local das aulas: Parque da Cultura

Data das inscrições: no dia de início das aulas

Horário: 10h às 13h

Número de vagas: 20

Idade mínima: 16 anos

Bordado a Mão

Início previsto para 21/06/22

Inscrições no local das aulas: CTMO –Rua Barão do Rio Branco,4497

Data das inscrições: no dia de início das aulas

Horário: 13h15 às 16h15

Número de vagas: 20

Idade mínima: 16 anos

Crochê básico,/b>

Início previsto para 22/06/22

Inscrições no local das aulas: Consultório Municipal “Dr. Rui Pedroso”, Palmeiras I

Data das inscrições: no dia de início das aulas

Horário: 13h30 às 16h30

Número de vagas: 20

Idade mínima: 16 anos

Bordado a Mão

Início previsto para 22/06/22

Inscrições no local das aulas: CEM “Valdir Gonçalves de Lima”, Parque das Nações

Data das inscrições: no dia de início das aulas

Horário: 19h às 22h

Número de vagas: 20

Idade mínima: 16 anos

Crochê básico

Início previsto para 23/06/22

Inscrições no local das aulas: Capela bairro São João (Rua Luiz Lamana)

Data das inscrições: no dia de início das aulas

Horário: 14h às 17h

Número de vagas: 20

Idade mínima: 16 anos