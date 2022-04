Familiares encontram na tarde desta terça-feira, dia 12, Maria Fabiana Leandro Oliveira, 38 anos de idade, que estava desaparecida há uma semana, em Votuporanga.

Com a ajuda da reportagem publicada pelo votunews.com.br, internautas apontaram aos familiares onde a mulher estava por volta das 13h30, desta terça-feira.

Conforme a cunhada de Maria Fabiana, Eliane Santos, ela foi encontrada na avenida Prestes Maia – próximo a Ciafer Casa e Construção e estava em situação de rua, perambulando pela cidade toda. Familiares foram ao seu encontro e informaram que Maria Fabiana optou por retornar para sua cidade natal, Jundiaí-SP.

De acordo com Eliane, a mulher estava aparentemente bem na companhia de outras pessoas, também em situação de rua. Familiares agradeceram o empenho de toda população de Votuporanga em tentar localizar a mulher com compartilhamentos através da página do votunews.com.br

REPORTAGEM: VOTUNEWS