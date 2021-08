Incêndio volta a destruir parte de área no antigo IPA

Principal riqueza ecológica de Rio Preto, a região da Floresta do Noroeste Paulista, no antigo IPA, voltou a ser alvo de incêndio nesta quinta-feira.

Equipes da Defesa Civil estão no local fazendo levantamento dos estragos. A falta de chuva, aliada à baixa umidade do ar, que nas últimas semanas ficou abaixo de 10%, em clima desértico no noroeste paulista, potencializou os riscos de incêndio.

Em nota, a Prefeitura informou que o incêndio iniciado por volta das 13h30, às margens da avenida Abelardo Menezes, atinge parte da área o Instituto de Pesca e da Estação Ecológica na tarde desta quinta-feira, 12.

Sete equipes foram ao local para conter o avanço das chamas. Os agentes deslocados para o local são de oito instituições – Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Semae, Usina Cofco, Unesp, Fatec, Secretaria de Serviços Gerais e Guarda Civil Municipal.

Às 16h, o trabalho das equipes conseguia evitar que o fogo ultrapassasse os aceiros. O foco do trabalho se concentrou nos pontos de reignição. “As equipes estão intensificando as ações nos pontos de difícil acesso, onde não existem aceiros que facilitariam a chegada ao local. Ainda assim, nossa expectativa é conter esse incêndio até o fim do dia”, disse o coordenador da Defesa Civil, Carlos Lamin.