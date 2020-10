A média geral da pontuação de Votuporanga foi de 8,47, que além de ter ficado acima de todos os 175 municípios que integram o Grupo 6 (formado por cidades com as mesmas características de habitantes e PIB per capita), também foi a mais alta do Brasil, analisando os 5.569 municípios que fizeram parte da pesquisa do Conselho Federal de Administração.

O Município se destacou na comparação com cidades de grande porte como, por exemplo, Curitiba (7,94) e São Paulo (6,68). Segundo análise do próprio Conselho Federal de Administração, “o Estado de São Paulo ficou com a melhor média no IGM-CFA, com nota 6,25. Os cinco municípios que lideram o ranking da Região Sudeste são do Estado de São Paulo. Destaque para Votuporanga, que alcançou nota 8,47”.

“O Índice é calculado com base em três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho. Portanto, o município que consegue gerir suas finanças, com base nas regras de boa gestão fiscal, aplicadas às ferramentas de gestão com intuito de fortalecer o planejamento e a excelência nos processos e, por fim, faz boas entregas à sociedade, alcança uma boa nota no IGM-CFA”, explicou o diretor de Gestão Pública do CFA, Fábio Mendes Mâcedo.