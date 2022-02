Jovem de 22 anos leva quatro facadas em tentativa de homicídio

Policiais militares foram acionados, na noite desta segunda-feira, 31, para atender uma tentativa de homicídio, no Jardim Santo Antônio, na Região Norte de Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a guarnição chegou o Resgate do Corpo de Bombeiros estava prestando socorro a um jovem, de 22 anos, que apresentava quatro perfurações de faca, sendo duas nas costas, uma no peito e uma próximo ao cotovelo.

A vítima contou à PM que estava andando em uma rua, quando um veículo prata se aproximou, parou e o agressor desceu armado com uma faca, desferindo os golpes e fugindo em seguida.

O jovem foi levado para o Hospital de Base. O crime será investigado pelo 4º DP.

