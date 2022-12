Evento, realizado na noite do último sábado (dia 3) na entrada da Cidade Universitária, foi de muita emoção para todos os presentes

Muitas luzes natalinas, música e dança marcaram a abertura do “Natal Unifev – venha sonhar com a gente”, na entrada da Cidade Universitária, na noite de sábado (dia 3). O evento, que foi aberto a toda comunidade, contou ainda com espaços fotográficos, praça de alimentação, estacionamento e brinquedos infantis gratuitos, além do trenzinho da alegria e a presença do Papai Noel.

Segundo o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti, a ação tem como principal objetivo fortalecer o relacionamento da Instituição com a comunidade, promovendo a cultura para a família toda.

“Estamos muito felizes em proporcionar esse tipo de evento para a população. No ano passado, nós começamos de forma tímida, com uma árvore de Natal menor do que a deste ano. Em 2022 investimos bastante em luzes, decoração e abrimos nosso espaço para os artistas locais se apresentarem. É uma forma de levar a Unifev para mais perto das pessoas e ainda oferecer um local de qualidade, com muita cultura e espírito natalino. Um ambiente muito agradável para toda a família”, disse.

A secretária municipal de Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaína Silva, prestigiou o evento e destacou a importância da parceria entre as instituições, como a Unifev, e os artistas locais, para incentivar a arte na cidade. “A decoração está linda, e é sempre importante existir esse apoio à nossa cultura. Parabenizo e agradeço a Instituição por mais essa iniciativa de sucesso”, refletiu.

A atração da noite foi o espetáculo da Roma Academia de Dança, que trouxe grandes clássicos da música brasileira em coreografias empolgantes e contemporâneas criadas e executadas por bailarinos, agradando ao público presente.

O terapeuta Marcos Naime Pontes aprovou o primeiro dia do evento. “Gostei muito de prestigiar essa ação da Unifev. Essas atitudes servem também para renovar o nosso espírito natalino, que andou esquecido nos últimos tempos”, afirmou.

A aposentada Iclea Guarnieri destacou a felicidade em poder estar com sua família celebrando mais um Natal. “A decoração está linda, e as luzes natalinas aquecem os nossos corações. Parabéns para a Unifev por essa iniciativa tão linda e por ter aberto esse espaço para toda a cidade”.

As próximas atrações acontecem nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro, a partir das 19 horas. O público poderá contemplar espetáculos da Associação Cultural Zequinha de Abreu, Camerata Villa-Lobos, Almagêmea Escola e Boutique de Dança, Estúdio de Dança Mariana Maricato e muito mais. Além das apresentações, o espaço ficará aberto para visitação durante todo o mês de dezembro. O estacionamento da Instituição estará disponível de forma gratuita, das 19h às 23h.

SERVIÇO

09 de dezembro

Apresentação do espetáculo “Sinfonia natalina” (Zequinha de Abreu)

Local: Cidade Universitária

Horário: a partir das 19h30

10 de dezembro

Apresentação dos espetáculos “Camerata natalina” (Camerata Villa-Lobos) e “Gala 25” (Almagêmea Escola e Boutique de Dança)

Local: Cidade Universitária

Horário: a partir das 19h30

16 de dezembro

Apresentação dos espetáculos “Venha cantar com a gente” (Coral Unifev), “Flautas de natal: um sonho de criança” (Festival das crianças do Colégio Unifev) e “Balé: o quebra nozes” (Yasmin Pascoalato)

Local: Cidade Universitária

Horário: a partir das 19h30

17 de dezembro

Apresentação do espetáculo “Dança: um sonho de natal” (Estúdio de dança Mariana Maricato)

Local: Cidade Universitária

Horário: a partir das 19h30

Baixe o cronograma do evento em: unifev.edu.br/programacaonatal22