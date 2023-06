IFSP Votuporanga oferece Pós-graduação gratuita na área de TI

As 20 vagas serão preenchidas por Análise de Currículo:

O IFSP Votuporanga tem inscrições abertas até 10 de junho para o curso de Pósgraduação lato sensu de Gestão em Tecnologia da Informação e Comunicação. O curso é noturno, tem duração do curso de 18 meses e a carga horária total é de 450 horas. A formação é presencial com 2 encontros por semana.

São ofertadas 20 vagas e qualquer pessoa com curso superior pode se candidatar. O curso destaca a Gestão de Projetos e está conectado com o mercado de trabalho. As inscrições para o Processo Seletivo também são gratuitas e devem ser feitas por meio de preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da instituição: vtp.ifsp.edu.br

O IFSP recomenda que os candidatos leiam o edital com atenção antes de efetuar a

inscrição.

Cronograma. A análise dos currículos dos candidatos está prevista para ocorrer nos

dias 15 e 16 de junho e o início das aulas dia 31 de julho.

Mais informações pelo site: vtp.ifsp.edu.br

Telefone para contato: 17 9 3426 6984

Endereço: O Câmpus Votuporanga está localizado na Zona Norte de Votu