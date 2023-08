BRASIL: homem que perdeu 3 filhos por causa do câncer morre vítima da doença

O cearense Régis Feitosa Mota morreu em decorrência de um câncer. Ele tinha perdido três filhos por causa da doença. A morte de Mota foi divulgada por familiares no domingo 14, Dia dos Pais.

O economista e seus filhos eram portadores da síndrome de Li-Fraumeni, uma condição hereditária que aumenta as chances de desenvolvimento de tumores no corpo. Régis teve três diagnósticos também de câncer de 2016 a 2023. Os três filhos dele morreram devido à doença em um intervalo de apenas quatro anos.

A filha caçula de Régis, Beatriz, morreu em 2018, com 10 anos. Pedro, de 22 anos, teve cinco episódios de câncer e morreu, em 2020, com um tumor no cérebro. A última perda foi Anna Carolina, de 25 anos. Ela descobriu um tumor no cérebro em 2021 e morreu, em novembro do ano passado. Na infância, ela também fez tratamento contra leucemia.

Régis atualizava regularmente as redes sociais com seu estado saúde. Na última internação, ele aguardava o transplante de medula óssea. O economista estava em tratamento contra a leucemia linfoide crônica e contra o linfoma não Hodgkin. No início deste ano, ele foi diagnosticado com um terceiro câncer que afeta principalmente a medula, os ossos e atingiu o seu rosto.

“Nosso guerreiro foi ao encontro dos filhos exatamente no Dia dos Pais”, publicou Rogério Feitosa Mota, irmão de Régis. “Que Deus o tenha, meu irmão! Te amamos muito!” Revista Oeste