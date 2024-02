Fernandópolis: Divulgado gabarito definitivo de concurso público

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da empresa Recrutamento Brasil, divulgou no final da tarde desta terça-feira, dia 20, o gabarito oficial do concurso público realizado no último dia 4 que visa a contratação de 365 novos cargos efetivos diretos e mais cadastro reserva.

Esse é o resultado oficial após recurso impetrado por candidatos questionando questões sobre a prova escrita. Os questionamentos foram julgados pela banca dentro dos parâmetros legais.

No dia 28 será feita a homologação para os cargos com somente a prova objetiva e no dia 01 de março será publicado edital de convocação para a prova prática.

No total, 11.837 candidatos estão concorrendo a 62 cargos em nível médio e superior. Serão 365 novas vagas diretas em caráter efeito e mais cadastro reserva para a Prefeitura de Fernandópolis.

