Governo de SP quer alfabetizar 90% das crianças com 7 anos até 2026

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O secretário estadual da Educação, Renato Feder, anunciou, nesta terça-feira (20/2), um programa que mira a alfabetização de 90% das crianças com até 7 anos no estado até 2026, ano em que termina a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Chamado de “Alfabetiza Juntos SP”, o programa cria uma parceria entre a Secretaria Estadual da Educação e as prefeituras dos 645 municípios para melhorar os índices de alfabetização no estado.

Feder ressaltou a importância de alfabetizar na idade certa e disse que, por isso, o foco do programa são as crianças do 2º ano. “A defasagem vira uma bola de neve.” Afirmou, ainda, que a alfabetização deve se tornar uma política pública.

Segundo a pasta, professores e gestores de escolas públicas passarão por formações organizadas pelo governo estadual e receberão material didático imprenso e digital para auxiliar na alfabetização dos alunos. Entre o material, de acordo com Feder, está um software de leitura chamado Elefante Letrado.

A secretaria também ampliará a aplicação da chamada Avaliação da Fluência Leitora, prova que analisa a capacidade de leitura dos estudantes.

Além disso, Feder anunciou uma premiação pras escolas que tiverem uma evolução no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).

Cenário atual

Segundo a Secretaria da Educação, a última avaliação da Fluência Leitora, realizada em dezembro de 2023, mostrou que 64% das crianças matriculadas em escolas estaduais e municipais eram consideradas leitores iniciantes ou fluentes no 2º ano do Ensino Fundamental.

Participaram da avaliação escolas municipais de 600 cidades, além das unidades da própria rede estadual de ensino.

Na edição anterior da prova, feita no início do segundo semestre, os resultados tinham apontado que 56% dos alunos do 2º ano eram leitores fluentes ou leitores iniciantes e 44% eram pré-leitores.

São considerados leitores fluentes os estudantes que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto e atingem 97% de precisão na leitura.