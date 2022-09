SIPAT volta a ser realizada presencialmente com o tradicional Concurso de Paródias no encerramento

Programação será de 3 a 7 de outubro e contará também com palestras, mesas de bate-papo, apresentação teatral, momentos de atividade física e concurso de cartazes

Mais um evento volta à normalidade após dois anos de programação on-line, a SIPAT (Semana Integrada de Prevenção de Acidentes no Trabalho), realizada por diversas empresas e instituições de Votuporanga, entre elas, a Prefeitura. A programação será de 3 a 7 de outubro com atividades envolvendo o tema “O corpo alcança o que a mente acredita”.

Serão oferecidas palestras, mesas de bate-papo, apresentação teatral, momentos de atividade física com diversas modalidades esportivas, concurso de cartazes com o tema “Ambiente Seguro” e, para finalizar, o tradicional concurso de paródias que abordará o tema “Segurança e Saúde do Trabalhador: avanços e desafios”. De segunda a quinta-feira as atividades serão no Auditório do Senai, com início às 19h30. O encerramento, na sexta-feira, será na Concha Acústica, a partir das 20h.

Além da Prefeitura, também integram a SIPAT: Senac, AIRVO (Associação Industrial da Região de Votuporanga), SINDIMOB (Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga), Senai, Santa Casa, Modalle, Modalle Gallery Art, Casa Viva, Sofatec Estofados, Global Embalagens, Cosmo, Pollus Móveis, Mobília 22, Pollus Logística, Jowanel, ArteSofás, Móveis Luapa, Estofados Voltolini, Adequatta, Malvas, Vanessa Estofados, LR do Brasil, Estofados Brisas, Colchões Sensor. O evento tem apoio do Sebrae.

Concurso de Cartazes

O Concurso de Cartazes com o tema “Ambiente seguro” destina-se a todos os filhos de trabalhadores das empresas participantes, compreendendo crianças entre 6 e 12 anos e tem por objetivo estimular a imaginação e a criatividade por meio das modalidades de desenho livre, inédito, sendo admitidas pinturas. A ideia é que os filhos dos colaboradores possam retratar o cotidiano do pai e/ou mãe, relacionando a imagem do quanto deve ser seguro o ambiente em que exercem suas atividades laborais, através de informações trazidas pelos pais e mães na discussão do entendimento da temática.

Os cartazes serão expostos durante a programação da SIPAT, nos dias 3, 4 e 5 de outubro entre 19h30 e 22h30, e cada participante do evento receberá um cartão com validade de um voto que depositará na caixa do cartaz de sua escolha. Será o vencedor o cartaz que receber o maior número de votos. Os três primeiros lugares receberão kits com materiais escolares, de artes e de literatura, no dia 6 de outubro, a partir das 19h30, durante a SIPAT.

Concurso de Paródias

O Concurso de Paródias é aberto a todos os funcionários ou alunos das empresas participantes, não sendo permitida a participação de cantores profissionais. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 26 de setembro diretamente no setor de Segurança do Trabalho RH da empresa em que trabalha. Cada participante deverá elaborar a letra de uma música voltada ao tema “Saúde e Segurança do Trabalhador – Avanços e Desafios”, lembrando que é obrigatória a participação do funcionário/aluno da empresa na criação da letra ou na interpretação da música.

Serão analisados pela Comissão Julgadora: Letra relacionada ao tema proposto (notas de 01 a 10); Criatividade (notas de 01 a 10); Performance (notas de 01 a 10) e Nível de participação espontânea da plateia ou torcida.

Os prêmios serão de Conjunto de mesa da marca Pollus, avaliado em R$3.100,00 para o 1º colocado; Vale compras no valor R$1.000,00 para o 2º colocado; e Vale compras no valor R$400,00 para o 3º colocado.

Mais informações podem ser consultadas no Regulamento que está disponível em cada empresa participante da SIPAT.

Programação:

Dia 3/10 – 19H30 – Auditório SENAI

Momento Movimente-se: Muay Thai – Academia Dragon – Professor Samuel.

Mesa redonda: Tema: Saúde Integral. Mediação: Joaquim Ribeiro – Psicólogo – Docente do Senac.

Convidados:Emanuel Rivas – Fisioterapeuta, especialista em Reabilitação do exercício, Quiropraxia e Kinesiologia Unificada; Edvalter Bomfim Francisco – Pastor Batista – Teólogo, Pedagogo, Mestre em psicanálise; Guilherme Augusto Nunes Caetano – Psicólogo;

Momento Integre-se: Votação nos cartazes produzidos por filhos de funcionários das empresas participantes. Tema: Ambiente seguro.

Dia 4/10 – 19h30 – Auditório do SENAI

Momento Movimente-se: Dose dupla fitdance – Paulin e Natália

Palestra: Inteligência Emocional – Evelise Galbe – Consultora de Negócios – SEBRAE.

Momento Integre-se: Votação nos cartazes produzidos por filhos de funcionários das empresas participantes. Tema: Ambiente seguro.

Dia 5/10 – 19h30 – Auditório SENAI

Momento Movimente-se: Exercícios funcionais – Pida Personal.

A TRAMA – Apresentação teatral dos Alunos do Curso de TST turma 25 – Senac Votuporanga.

Momento Cuide-se: Atendimento aos participantes por profissionais da saúde (vacina, testes, orientações).

Momento Integre-se: Votação nos cartazes produzidos por filhos de funcionários das empresas participantes. Tema: Ambiente seguro.

Dia 6/10 – 19h30 – Auditório do SENAI

Momento Movimente-se: Pilates – Movifisio Clínica da Dor e Movimento.

Palestra: Dor nas costas – conexão corpo e mente. Emanuel Rivas – Fisioterapeuta, especialista em Reabilitação do exercício, Quiropraxia e Kinesiologia Unificada.

Momento Integre-se: Entrega da premiação do Concurso de cartazes (Filhos de funcionários. Faixa etária: 6 a 12). Tema: Ambiente seguro.

Dia 7/10 – 20h00 – Concha acústica

Momento Movimente-se: Jiu-Jitsu – Brothers Team – Matheus e Raphael.

Concurso de Paródias: Tema: Segurança e saúde do trabalhador: avanços e desafios. Apresentação, julgamento e entrega de prêmios.