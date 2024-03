Concurso Público da Prefeitura de Fernandópolis é Suspenso

A Prefeitura Municipal de Fernandópolis, juntamente com a Comissão Organizadora do Concurso Público Nº 01/2023, comunicam a suspensão do certame, que estava previsto para o dia 10 de março de 2024.

A decisão foi tomada em caráter preventivo, visando garantir a lisura e a transparência do processo, após a necessidade de realizar esclarecimentos adicionais e análises complementares.

Em nota oficial, a Prefeitura e a Comissão Organizadora reconhecem a iminência da prova prática e o interesse público na condução justa do concurso. Ressaltam que a suspensão visa evitar prejuízos aos candidatos e garantir a igualdade de oportunidades para todos.

Novos prazos e informações

A nova data para a realização do concurso ainda não foi definida. A Prefeitura e a Comissão Organizadora informam que, oportunamente, serão divulgados os esclarecimentos necessários, as análises complementares realizadas e as providências adotadas, bem como um novo cronograma para o certame.

Recomendação da Procuradoria-Geral

A suspensão do concurso público segue a recomendação da Procuradoria-Geral do Município, que considerou a necessidade de resguardar os interesses dos candidatos e do certame.

Notificação à empresa organizadora

A empresa contratada para a organização do concurso público também foi notificada sobre a suspensão do certame.

Acompanhamento das informações

Os candidatos podem acompanhar as últimas informações sobre o concurso público no site da Prefeitura de Fernandópolis (https://www.fernandopolis.sp.gov.br/).