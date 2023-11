Feriado: veja o que abre e fecha no Dia da Consciência Negra

Alguns serviços municipais de Votuporanga terão os horários de funcionamento alterados; serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente.

Na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, será feriado no Estado de São Paulo em celebração ao Dia da Consciência Negra. A data vai mexer com o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, bancos, INSS e Correios. A Prefeitura de Votuporanga/SP fará a suspensão das atividades de expediente da administração direta e indireta.

No entanto, independente do feriado, serviços públicos considerados essenciais serão mantidos, como o Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Serviços da Saev Ambiental

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas não será realizado; Coleta de lixo regular será realizada normalmente; assim como a Coleta seletiva que será realizada normalmente.

Comércio

O comércio em geral de Votuporanga estará fechado; exceto supermercados que atendem em horários especiais, como por exemplo: Supermercados Santa Cruz: 7h às 12h30; Porecatu: 7h às 19h; além do Proença: 7h30 às 13h; Muffato: 8h às 20h; assim como o Amigão que também estará de portas abertas.

A Federação Brasileira de Bancos – Febraban – afirmou que as agências bancárias não vão abrir no dia 20. As áreas onde ficam os caixas eletrônicos vão funcionar normalmente, assim como os aplicativos e internet banking. Contas com vencimento no dia 20 podem ser pagas no dia seguinte.

As agências dos Correios informam que também não haverá atendimento. Os canais disponíveis nos dois feriados são a seção “Fale Conosco” do site, o atendimento automatizado pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100, além do chat.

As unidades do Poupatempo em todo o Estado ficarão fechadas nesta segunda-feira.