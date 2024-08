Jovem motociclista morre atropelado por ônibus

Um jovem de 21 anos perdeu a vida em um trágico acidente ocorrido na tarde de terça-feira (6), na Rua Wilson Fogolin. O motociclista, identificado como Álvaro Kaike Teixeira Ferreira, perdeu o controle da moto após passar por um trecho com pedregulhos e caiu na pista. Infelizmente, ele foi atropelado por um ônibus que seguia no mesmo sentido.

Dinâmica do acidente

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o garupa da moto informou que Álvaro escorregou nos pedregulhos e caiu. Ao cair, o jovem foi atingido pelo ônibus. Testemunhas relataram que o motorista do ônibus não parou para prestar socorro e fugiu do local.

Socorro e óbito

Álvaro foi rapidamente socorrido por pessoas que estavam próximas ao local do acidente e levado para o pronto-socorro. No entanto, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos. O garupa, por sua vez, recebeu atendimento médico e foi liberado.

Investigação

A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia e investigar as causas do acidente. O ônibus envolvido foi apreendido e o caso foi registrado como queda acidental, homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. As autoridades buscam identificar e localizar o motorista do ônibus.