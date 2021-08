“Sorocaba” é preso em flagrante após ameaçar frentistas com pedaço de madeira e roubar dinheiro de posto de Votuporanga

Um indivíduo já conhecido nos meios policiais de Votuporanga pelo apelido de “Sorocaba” foi preso em flagrante pela Polícia Militar após praticar roubo em um posto de combustível na zona norte da cidade. O roubo aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 5

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews, o indivíduo foi preso após ter ameaçado frentistas de um posto de combustíveis da cidade com um pedaço de madeira. Sob a ameaça e com o pedaço de madeira, “Sorocaba” roubou do caixa do posto o valor de R$760,00

De acordo com a ocorrência, os policiais militares teriam sido acionados para atender um possível furto em um posto na região norte de Votuporanga. Ao chegarem no estabelecimento, os policiais encontraram os frentistas do posto correndo atrás de um indivíduo.

Em seguida, os policiais chegaram ao local e conseguiram deter e abordar o indivíduo G. C. Q. S., de 22 anos de idade, o “Sorocaba”. Após receber voz de prisão da PM, o ladrão confessou o roubo do dinheiro e a ameaça feita aos frentistas. Ele foi preso, sendo conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em seguida, foi transferido para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, ficando à disposição da Justiça.

Votunews