Homem que esfaqueou o filho também tentou matar a nora

O homem de 50 anos que havia fugido após tentar matar o filho esfaqueado na noite da última sexta-feira (27/9) no bairro Ouro Verde, em Rio Preto, também tentou matar…

O homem de 50 anos que havia fugido após tentar matar o filho esfaqueado na noite da última sexta-feira (27/9) no bairro Ouro Verde, em Rio Preto, também tentou matar a nora. Ele foi preso pela PM no sábado (28), quando foi visto em um semáforo entre a rua Da Fé e a avenida Potirendaba.

Segundo o boletim da ocorrência, ele havia acabado de atentar contra a vida da nora, de 26 anos. Ele estava com a moto do filho, uma Honda CG 150 Titan e havia ido duas vezes na casa dela, onde a ameaçou das 9h às 14h, com uma faca grande. A vítima acionava a polícia, no entanto, ele sempre fugia antes da viatura chegar.

O caso foi registrado como coação no curso do processo e o delegado plantonista solicitou a conversão preventiva dele.

O filho dele, de 30 anos, continua internado em estado grave no Hospital de Base.