Madrugada de Natal em Votuporanga: homem é executado a tiros no bairro São João

A madrugada de Natal em Votuporanga começou com tragédia. Um homem foi executado com pelo menos seis tiros neste sábado. O crime aconteceu por volta da 0h10, deste sábado, dia 25, na rua Olga Loti Camargo, no bairro São João, em Votuporanga.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, os criminosos estavam em um veículo Santana e efetuaram pelo menos 11 disparos de arma de fogo em direção a vítima que estava na esquina da rua Olga Loti Camargo. Pelo menos seis tiros atingiram a vítima que morreu no local do crime.

O homem identificado como W.P.A teve morte instantânea, médicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas constataram o óbito no local. Imediatamente, policiais militares foram acionados e iniciaram buscas pelos criminosos. Até o momento do fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.

O caso será apurado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.

Votunews