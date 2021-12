Homem furta caminhonete, sofre acidente com o veículo e é preso

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 1º de dezembro, depois de roubar uma caminhonete e sofrer um acidente com o veículo em Jales.

De acordo com as informações da ocorrência, a caminhonete, uma SW4, havia sido estacionada pelo proprietário em frente a sua residência. Logo em seguida, um indivíduo entrou no veículo e tomou rumo desconhecido.

Tempo depois, a Polícia Militar recebeu um chamado para atender a uma ocorrência de um acidente. Ao chegar no local, os policiais perceberam que um dos veículos era justamente a caminhonete que havia sido furtada.

No acidente foram registrados apenas danos materiais. O indivíduo que furtou e dirigia a caminhonete foi preso em flagrante e conduzido a Central de Polícia Judiciária de Jales.