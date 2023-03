Policia procura assaltantes de posto de combustíveis em Jales

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Toda a polícia de Jales está mobilizada em prender dois bandidos acusados de assaltar um posto de combustível na marginal Ailton Senna. O assalto aconteceu no último sábado, dia 18.

A dupla usando capacete e armados, invadiu a conveniência e durante a ação, levaram dinheiro e pertence de clientes, evadindo-se do local sem deixar pistas.

A ação foi registrada por câmeras de monitoramento do próprio estabelecimento e as imagens estão sendo divulgadas nas redes sociais com objetivo de obterem informações dos bandidos.