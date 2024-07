Veículo de entrega de mercadorias fica destruído em acidente em Populina

Um veículo de entrega de mercadorias da Mercado Livre ficou parcialmente destruído em um acidente registrado no final da tarde deste sábado, dia 6, na rodovia Antônio Alduíno (prolongamento da rodovia Eliéser Montenegro Magalhães) próximo ao trevo de Populina, região de Fernandópolis.

De acordo com uma testemunha, o jovem entregador do Mercado Livre perdeu o controle do veículo, oscilando de um lado para o outro da pista. O veículo acabou colidindo com a lateral de uma carreta, causando o estouro de três pneus do reboque. Após o impacto, o veículo de entrega desviou para a direita, ultrapassou o acostamento e tombou fora da estrada. O jovem motorista admitiu que dormiu ao volante.

Apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais significativos, o jovem motorista saiu ileso, sem sofrer nenhum arranhão. No entanto, o veículo sofreu danos consideráveis. O nome e idade não foram divulgados.

O acidente causou lentidão no trânsito local. Equipes de resgate e assistência foram rapidamente acionadas para auxiliar na remoção do veículo e na organização do tráfego.