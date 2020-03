Criminosos invadem casa, furtam TV, objetos e até o carro em Votuporanga

Na tarde desta quarta-feira (4), uma moradora da Rua Agenor Sagres, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP, fez uma triste constatação ao chegar do trabalho, o portão de seu imóvel havia sido arrombado, seu veículo furtado, assim como sua casa que também foi invadida e teve objetos levados.

De acordo com informações, um veículo GM/CLASSIC LIFE, de cor prata, com placas: DZV-6904, de Votuporanga/SP, foi furtado da garagem da residência, após o cadeado ser danificado. Já do interior da casa, foram levados: um aparelho de TV, dois notebooks, um anel de ouro e uma quantia em dinheiro.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. Caso tenha alguma informação que possa levar ao paradeiro do veículo, ligue 190.