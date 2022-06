Força Tática da PM prende rapaz por tráfico de drogas próximo ao Velório de Votuporanga

Policiais militares de Votuporanga prenderam na tarde desta terça-feira, um homem por tráfico de drogas próximo ao Velório Municipal.

Conforme informações colhidas pela reportagem, durante a Operação NARCO BRASIL a equipe de Força Tática cientes de ponto de venda de drogas pela zona sul de Votuporanga, diligenciou o policiamento no combate ao tráfico naquela região e próximo ao Velório Municipal abordou um indivíduo que acabara de deixar o local das denúncias, com ele foi encontrado droga, ao retornar na residência apontada, os policiais notaram que o morador estava novamente em situação de traficância de drogas, sendo abordado. Identificado o morador da residência, sendo que durante as buscas na casa foram encontrados diversos apetrechos usados para pesagem e embalo das drogas, bem como maconha e cocaína. Questionado a respeito, confessou a prática do tráfico de drogas.

Em razão das evidências, o homem foi conduzido a Central de Flagrantes, onde o delegado tomou ciência dos fatos, ratificando a voz de prisão, elaborando boletim de ocorrência de tráfico de drogas, recolhendo o indivíduo à carceragem local, permanecendo à disposição da Justiça.

Votunews