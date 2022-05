Ambulância de prefeitura atropela e mata vaca em rodovia

Uma ambulância do município de Mendonça (SP) atropelou e matou uma vaca na rodovia Mauricio Goulart (Sp-355), no começo da manhã desta segunda-feira (02/05/2022), em Bady Bassitt (SP). Felizmente não houve feridos.

Segundo informações do próprio município, o veículo que transportava um paciente com destino à Barretos teria atropelado o animal que estava solto no meio da rodovia. No acidente o para-brisas do automóvel acabou sendo danificado, onde a ambulância não pôde seguir viagem.

Outro veículo foi encaminhado ao local e realizou o transporte do morador até Barretos. O animal infelizmente acabou morrendo no local, mas nenhuma pessoa ficou ferida.

As causas do acidente serão investigadas.

Gazeta de Rio Preto