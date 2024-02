Pedreiro é encontrado morto com facada no peito em São João de Iracema

A pequena cidade de São João de Iracema foi abalada por um incidente chocante. Flávio Tanazio, um pedreiro de 42 anos, perdeu a vida após ser vítima de uma facada no peito. O corpo foi descoberto caído no meio da rua João Antônio Garcia. O fato foi registrado na noite de terá-feira, dia 13.

Flávio, morador local e trabalhador em Estrela d’ Oeste, foi encontrado por transeuntes que acionaram imediatamente a Polícia Militar e SAMU. A PM chegou ao local e, em seguida, a perícia foi acionada para investigar as circunstâncias.

A vítima, cuja profissão era pedreiro, deixou consternados amigos e familiares. A equipe da USA do SAMU também foi chamada, mas apenas pôde constatar o óbito de Flávio Tonazio. As autoridades estão agora empenhadas em esclarecer as circunstâncias do ocorrido, mas até o momento, ninguém foi preso. RN