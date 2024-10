Idoso que sofreu acidente na vicinal Cardoso a São João do Marinheiro é transferido para Santa Casa de Votuporanga

Na manhã desta quinta-feira (24), por volta das 8h, um grave acidente foi registrado na Vicinal José de Abreu, que liga as cidades de Cardoso e São João do Marinheiro. O idoso Manoel Gomes da Silva, morador de Cardoso, perdeu o controle de seu veículo, que acabou colidindo com uma árvore.

Após o acidente, Manoel foi imediatamente socorrido e levado à Santa Casa de Cardoso, onde passou por uma série de exames médicos. Devido à gravidade das fraturas causadas pelo impacto da colisão, ele foi transferido para a Santa Casa de Votuporanga. Segundo as últimas informações, o quadro clínico de Manoel é estável.

A polícia investiga as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo