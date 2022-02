“A privação da liberdade já é o sofrimento para quem comete um crime, mas a falta de condições dignas durante o cumprimento da pena não pode ser tolerado. É desumano”, disse uma das denunciantes.

O promotor José Márcio Rossetto Leite, que atua como fiscalizador dos presídios na região de Rio Preto, disse que vai comunicar a promotoria do Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim) para que providências sejam tomadas.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) nega falta d’água. “Durante o fim de semana, houve um problema com duas bombas da Estação de Tratamento de Esgoto da unidade. Por conta disso, foi necessário em alguns períodos fechar o registro geral para evitar vazamentos de esgoto, mas as caixas d’águas das celas estavam cheias, sendo constantemente monitoradas e sempre que necessário era restabelecido o fornecimento de água. Hoje (terça), 15, o registro foi aberto sem interrupções no fluxo e as bombas da estação de tratamento de esgoto serão substituídas amanhã (quarta), 16.

