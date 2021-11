Árvore cai em rodovia e provoca acidente em Cardoso

Motociclista é atendido por socorristas do SAMU e não teria sofrido ferimentos graves. Corpo de Bombeiros trabalha para liberar o trânsito na Rodovia Péricles Bellini.

A chuva acompanhada de vento na tarde desta sexta-feira (26.nov) teriam sido responsáveis pela queda de uma árvore sobre a (SP-461), próximo ao trevo para Vila Alves, interceptando a passagem de um motociclista que foi lançado contra o solo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer o condutor da motocicleta que não teve identidade divulgada; contudo, segundo as primeiras informações não se feriu com gravidade.

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga/SP trabalhou para retirar a árvore da via e liberou o trânsito no local em seguida. A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada e auxiliou no esforços.

