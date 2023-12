João Cleberson, que trabalhava como ajudante de pedreiro, passou 10 dias internado no HB e teve a morte constatada às 13h23 da última quarta (27). Rosimere fala ainda que o irmão havia comentado cerca de duas semanas antes do acidente, que seu desejo era doar seus órgãos.

O rapaz, que era conhecido como “Dão”, era natural da cidade de Nova Crixás (GO), mas morava com a família em Potirendaba. Ele era solteiro e deixa quatro irmãos e os pais. Seu corpo está sendo velado no cemitério de Potirendaba e será enterrado às 16h30 de hoje no mesmo local.