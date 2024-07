Atropelamento no centro de Fernandópolis deixa homem ferido

Um atropelamento ocorreu na Rua São Paulo, no centro de Fernandópolis, no final da tarde de hoje, por volta das 18h10. A vítima, um homem de 42 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações no rosto.

Segundo relatos do condutor da motocicleta envolvida no acidente e de uma testemunha, o homem estava visivelmente embriagado e correu repetidamente no meio da rua. O condutor da moto não teve ferimentos e aguardou no local a chegada da polícia.

Apesar da gravidade do incidente, a vítima estava consciente e orientada quando foi atendida pelos bombeiros. Após receber os primeiros socorros no local, ele foi levado para a UPA para uma avaliação mais detalhada e cuidados médicos.