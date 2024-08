Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) dos 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de São José do Rio Preto, em conjunto com a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga, impediram o recebimento de uma remessa de drogas que seria comercializada em baladas e festas eletrônicas na região, anteontem.

Com o endereço do destinatário e as características do investigado em mãos, a equipe fez contato com a Dise de Votuporanga. A operação resultou na prisão em flagrante de um homem, que foi surpreendido enquanto recebia a ‘encomenda’ em uma caixa. No momento da prisão, foram encontrados 334 comprimidos de ecstasy, 100 gramas de MD Cristal, 100 gramas de Haxixe Ice e várias porções de maconha.

O homem, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado para a delegacia local. Ele foi preso por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.