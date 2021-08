Polícia Federal prende contrabandista de luxo em Rio Preto

A Polícia Federal prendeu em Rio Preto um empresário acusado de trazer celulares de luxo e equipamentos do exterior sem pagar impostos. Apesar da prisão, ele foi solto ontem (16) após pagar fiança. A Operação DIRECT, que visa reprimir a prática do crime de descaminho de produtos eletrônicos e de informática, especialmente smartphones.

Um mandado de busca e apreensão foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto. Durante o cumprimento do mandado, o investigado foi preso em flagrante e foram apreendidos diversos produtos, avaliados em R$ 230 mil, além de mais de R$ 17 mil em espécie.

A investigação teve início em junho deste ano e foi constatado que o investigado já teve mercadorias apreendidas anteriormente. Ele também responde a outros dois inquéritos policiais.

O artigo 334 do Código Penal, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão, pune o crime de descaminho que consiste em fraude ao pagamento de imposto de importação de produtos adquiridos no exterior, devendo-se destacar que, além do imposto que deixa de ser recolhido, os comerciantes que trabalham obedecendo a legislação também são diretamente prejudicados, pois os preços praticados pelos concorrentes são bem inferiores aos de mercado, em razão do não recolhimento do tributo.

A operação foi denominada Direct, tendo em vista que a comercialização dos produtos ocorria, principalmente, por meio de redes sociais. Ele anuncia e vendia os produtos pelo Instagram.