Polícia Ambiental autua criador de pássaros em Votuporanga

Durante patrulhamento os policiais ambientais de Votuporanga autuaram um criador amador de pássaros por manter irregularmente em cativeiro duas espécies da fauna silvestre nativa (“Canário da Terra”).

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br uma ave não possuía anilha de identificação, já a outra possuía anilha de identificação, porém não constava no plantel do criador, bem como não foi informada ou comprovada a sua procedência, sendo então apreendidas juntamente com a gaiola.

Durante a fiscalização ainda foi localizado um alçapão, material este utilizado para a caça de aves da fauna silvestre, o qual também foi apreendido.

Os policiais ambientais autuaram o criador, lavrando Auto de Infração Ambiental (multa simples) no valor de R$ 500,00.

A ave sem anilha de identificação foi examinada por médico veterinário competente, o qual atestou o estado bravio, sendo reintegrada em seu habitat.