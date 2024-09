Homem atropela e mata o sogro e a sogra em General Salgado

Um homem de 48 anos foi preso acusado de matar o sogro e a sogra atropelados na rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), na noite desse sábado (28), em General Salgado – a cerca de 79 km de Araçatuba, no interior de São Paulo.

O duplo homicídio ocorreu após uma briga ocorrida em um sítio da família.

De acordo com informações , a discussão entre os envolvidos ocorreu durante um churrasco.

Após ofensas o clima esquentou e passou para agressões físicas. Após a briga o casal saiu do sítio e seguiu caminhando pela rodovia.

O acusado chegou a dizer a pessoas presentes no local, que iria atropelar o casal.Ele pegou o carro e momentos depois atingiu o sogro e a sogra. As vítimas sofreram múltiplas fraturas e morreram no acostamento . O carro usado no crime ficou com a parte frontal danificada e o para brisa quebrado. Após o crime o acusado voltou ao sítio e foi tomar banho. A polícia foi acionada e prendeu o homem que estava visivelmente embriagado.

Ele foi levado para a delegacia de General Salgado e de lá para a cadeia.