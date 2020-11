Homem é preso com mais de 1 kg de maconha em Votuporanga

Um traficante de 29 anos foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga no bairro Pozzobon. Ele estava com mais de um quilo de maconha, balança e objetos utilizados no preparo de porções da droga.

O flagrante foi feito pela equipe DELTA da PM, cujos integrantes suspeitaram do envolvimento do criminoso com o tráfico. Ele foi avistado durante patrulhamento e abordado portando uma porção da ‘erva maldita’.

O suspeito admitiu durante a fiscalização que possuía mais droga em casa e lá os PMs apreenderam 1,2 kg de maconha, dinheiro do tráfico e material para embalagem do entorpecente.

Ele foi levado à Central de Flagrantes e autuado pelo crime. O traficante pode passar os próximos 15 anos atrás das grades da prisão.

